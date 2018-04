Riad. Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien den Iran scharf kritisiert. Teheran unterstütze in Stellvertreterkonflikten wie im Jemen »Milizen und Terrorgruppen«, sagte er am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem saudischen Außenminister Adel al-Dschubeir. Pompeo warf Teheran zudem vor, die Huthi-Rebellen im Jemen mit Waffen auszurüsten und Cyberangriffe zu starten. In Syrien unterstütze der Iran das »mörderische Assad-Regime«. Pompeo war am Samstag zum Auftakt einer dreitägigen Nahost-Reise in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eingetroffen. AFP/nd