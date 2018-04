Bad Langensalza. Die Kündigung zweier Streikender an einer Reha-Klinik in Bad Langensalza (Thüringen) soll gerichtlich geklärt werden. Kündigungsschutzklagen beim Arbeitsgericht seien eingereicht worden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Die Frauen würden von der Gewerkschaft unterstützt. An der Klinik des Betreibers Celenus laufen seit Monaten immer wieder Warnstreiks, mit denen die Gewerkschaft einen Vergütungsvertrag für das Pflege- und Therapiepersonal durchsetzen will. Anlass für die Kündigung ist die Verteilung von Informationsmaterial zum Streik an Patienten. Dazu seien die Frauen nicht autorisiert gewesen, erklärte Klinikdirektor Oleg Giese. dpa/nd