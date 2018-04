Foto: Coburg. Über eine Kontaktanzeige wurden sie verkuppelt - und sie harmonieren perfekt: Zwei Trauerschwäne, die auf einem See im Schlosspark von Rosenau bei Coburg in Bayern leben, haben ihr Winterquartier verlassen und halten sich wieder im Park auf. Dem Paar gehe es gut und es verstehe sich »prächtig«, sagte eine Sprecherin der Schlösserverwaltung. Die zunächst traurige Geschichte der Trauerschwäne von Schloss Rosenau hatte vergangenen Sommer für Aufsehen gesorgt: Ein Tier war von einem Fuchs getötet worden. Auf der Suche nach einem neuen Trauerschwan startete die Schlösserverwaltung einen Aufruf, der sogar in Großbritannien und Neuseeland Resonanz fand. Schließlich bot ein Züchter aus Ingolstadt den passenden Partner. Und die tierische Liebesgeschichte endete mit einem Happy-End. dpa/nd Foto: dpa/Bayerische Schlösserverwaltung