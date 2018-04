Rostock. Der Philologenverband Mecklenburg-Vorpommerns hat sich gegen die von der LINKEN im Landtag geforderte Angleichung der Gehälter von Grundschullehrern auf das Niveau von Gymnasiallehrern gewandt. Der Verband habe große Achtung vor der Arbeit der Grundschullehrer, die zunehmend schwieriger werde. Aber gleiches Gehalt bei gleicher Wochenstundenzahl sei einem Gymnasiallehrer nicht zu vermitteln, sagte Verbandschef Jörg Seifert am Samstag in Rostock. Lehrer an Gymnasien säßen aktuell täglich etliche Stunden an der Korrektur von Abiturarbeiten und hätten für ihren Unterricht in der Oberstufe erheblichen Vorbereitungsaufwand. Wer eine höhere Bezahlung der Grundschullehrer wolle, müsse eine deutliche Entlastung der Gymnasiallehrer in Angriff nehmen, sonst verkehre sich die Absicht von gerechterer Entlohnung in das Gegenteil. Laut dem Verband erhält ein Grundschullehrer etwa 82 Prozent des Gehalts von Gymnasiallehrern. dpa/nd