Sao Paulo. Bei einem Schusswaffenangriff auf Anhänger von Brasiliens inhaftiertem Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva sind am Samstag nach Angaben seiner Partei zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen sei auf eine Mahnwache für Lula im südbrasilianischen Curitiba geschossen worden, teilte Lulas Arbeiterpartei (PT) mit. Eines der beiden Opfer habe eine schwere Verletzung am Hals erlitten. Der Mann sei auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert worden.

Die Arbeiterpartei sprach von einem Attentat. Nach vorläufigen Angaben der Behörden hatte der Täter mehrere Male auf die Menge gefeuert. Dadurch sei eine Toilettenkabine zerstört worden, deren umherfliegende Trümmer eine Frau leicht an der Schulter verletzt hätten. Am Tatort seien Patronenhülsen vom Kaliber 9 Millimeter gefunden worden. Der 72-jährige Lula sitzt seit Anfang des Monats eine zwölfjährige Gefängnisstrafe wegen Korruption und Geldwäsche ab. AFP/nd