Lautstarke und friedliche Aktionen gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Potsdam und Nürnberg

Proteste gegen Rechtsextremismus und Rassismus auch in Potsdam, Nürnberg und Berlin: Auch Kritik an autoritärer Hetze und Kriminalisierung linker Politik

Einem Polizeisprecher zufolge gab es zunächst keine besonderen Vorkommnisse. Angaben zur Teilnehmerzahl machte die Polizei nicht. Der AfD-Kreisverband Zwickau als Anmelder nannte 1500 Teilnehmer. Beobachter in den sozialen Netzwerken sprachen dagegen von etwa 1000 Menschen, die dem AfD-Aufruf gefolgt waren. Im Vorfeld der Kundgebung hatte etwa das rassistische Pegida-Bündnis mobilisiert. dpa/nd

Zum Streit um die Aufhängung von Kruzifixen in bayerischen Behörden warf Höcke Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vor, das Kreuz als »Wahlkampfheuchelei« zu missbrauchen. Das bayerische Kabinett hatte beschlossen, dass im Eingangsbereich jeder Behörde des Freistaats ein Kreuz aufgehängt werden soll. Den etablierten Parteien warf Höcke »Totalsabotage des Landes« vor.

In Sichtweite protestierte ein überparteiliches Netzwerk bei einem Bürgerpicknick mit Kaffee und Kuchen. Zudem hatte ein antifaschistisches Aktionsbündnis zum Protest aufgerufen. Insgesamt stellten sich etwa 100 Menschen der AfD entgegen. Auch antifaschistische Gruppen hatten unter dem Motto »Ab durch die Höcke« zu Protesten aufgerufen. Diese wurden nach einem Bericht der »Freie Presse« von dem Rechtsaußen Andreas Kalbitz als »rotlackierte Linksfaschisten« und »aufgehetzte Kindersoldaten« bezeichnet.

Zwickau. Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Montag in Zwickau eine Kundgebung der AfD und Gegenproteste abgesichert. Zu der AfD-Versammlung waren mehrere Hundert Menschen gekommen. Als Redner traten einen Tag vor dem 1. Mai unter anderem der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und der ebenso umstrittene Rechtsaußen André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt auf.

Protest gegen die AfD in Zwickau

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Schleswig-Holstein: Die Kommunalwahl am 6. Mai lässt Landespolitiker nervös werden

In Wiesbaden fordern Arbeiter- und Angestelltenvertreter einen handlungsfähigen Staat

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!