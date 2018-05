1947, als der indische Subkontinent von der britischen Kolonialmacht Großbritannien unabhängig wurde, teilte sich die ehemalige Kolonie in zwei Teile: der überwiegend von Muslimen bevölkerte Nordwestteil spaltete sich ab; der Staat Pakistan entstand. Bis heute ist der Konflikt zwischen Indien und Pakistan nicht beigelegt. Die Reportage zeigt den Alltag der Menschen, die in der Grenzregion leben. Foto: Arte/October Films

