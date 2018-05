Pfarrer Hermann Droemer (Burkhart Klaußner, re.) erhält eine Postkarte seiner Frau Lena (Barbara Auer) aus Italien - wie jedes Jahr, wenn Lena im November einen ganzen Monat lang in der Toskana weilt. Die Postkarte löst bei Hermann Droemer einen Schock, denn kurz vorher ist Lena bei einem Busunglück nahe Bremen ums Leben gekommen. Im Gepäck der Toten findet er einen Schlüssel und eine Adresse auf Sylt. Hermann fährt auf die Insel und entdeckt, dass seine verstorbene Frau ein Doppelleben führte. Jeden November verbrachte sie mit dem blinden Klavierlehrer Henry (Götz George, li.) auf der Nordseeinsel. Unerkannt erschleicht sich Hermann dessen Vertrauen. Foto: ARD

