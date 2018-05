Peking. Noch bis Freitag läuft Chinas wichtigste Automesse, die Beijing Motor Show. Alle großen Hersteller buhlen in Peking um den weltweit größten Automarkt. Fast 29 Millionen Fahrzeuge wurden vergangenes Jahr in der Volksrepublik verkauft: Kleinwagen, Limousinen, Lkw. Das waren drei Prozent mehr als im Vorjahr - was längst nicht an früheres Wachstum heranreicht.

Chinesen lieben sportliche Geländewagen (SUVs), die mittlerweile einen Anteil von 40 Prozent haben. Ihre Verkäufe legten 2017 um 13,3 Prozent auf 10,2 Millionen zu. Hier sind chinesische Hersteller mit 60 Prozent Anteil besonders stark. Das gilt aber auch für Elektrofahrzeuge. Ihr Verkauf boomt ebenfalls, denn China will 2019 eine E-Auto-Quote von zehn Prozent einführen. Im vergangenen Jahr stieg der Absatz von Hybrid- und E-Autos um 53 Prozent auf 780 000. Das macht zwar nur 2,7 Prozent des Gesamtmarktes aus - aber China ist damit Weltleitmarkt in der Elektromobilität. AFP/nd