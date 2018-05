San Francisco. Der Mitbegründer des Kurznachrichtendienstes WhatsApp, Jan Koum, verlässt den Mutterkonzern Facebook. Es sei Zeit für ihn, weiterzuziehen und persönliche Interessen zu verfolgen, teilte Koum am Montag mit. Laut US-Medienberichten könnte ein Streit mit Facebook über den Schutz von Nutzerdaten zu Koums Entscheidung beigetragen haben, seine Position als Führungskraft bei dem Unternehmen aufzugeben. Erst im vergangenen Jahr hatte WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton Facebook verlassen. WhatsApp hat mehr als 1,2 Milliarden Nutzer in aller Welt. Facebook hatte den Messenger-Dienst vor vier Jahren für 19 Milliarden Dollar übernommen. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

EU erlaubt Geschäftsverkäufe von Bayer an BASF

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!