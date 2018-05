Stuttgart. Der ehemalige VW-Chef Matthias Müller hat sein Vorstandsmandat bei der Porsche Holding niedergelegt. Müller habe im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat seinen Posten als Vorstand Strategie und Unternehmensentwicklung zum 30. April abgegeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die ihm zustehenden vertraglichen Leistungen würden »vollständig erfüllt«, hieß es. Über einen Nachfolger werde der Aufsichtsrat »zeitnah« entscheiden. AFP/nd

