Athen. Griechenlands Wirtschaft geht aus Sicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in eine Wachstumsphase über. »Die Reformen tragen Früchte«, sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría am Montag im griechischen Fernsehen nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras. Gurría verglich die griechische Wirtschaft mit einer Rakete, die »nach dem Start langsam und danach immer schneller steigt«. Jetzt rede man nicht von einem Austritt Athens aus der Eurozone, sondern darüber, wie das Land aus den Hilfsprogrammen herauskomme. Es sollte nach seiner Ansicht eine Reduzierung des griechischen Schuldenberges, aber auch »Reformen und noch mehr Reformen geben«. dpa/nd

