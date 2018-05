Essen. Forderungen des Lehrerverbands nach einem zentralen bundesweiten »Kernabitur« stoßen bei der Gewerkschaft GEW auf Widerspruch. »Prüfungen sollten nicht vereinheitlicht werden«, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag. Die Vergleichbarkeit zwischen den Abiturnoten werde durch die gemeinsamen Standards der Kultusministerkonferenz erreicht. Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (LINKE), erklärte, der Weg der Länder mit gemeinsamen Abituraufgaben-Pools habe sich bewährt. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hatte die Länder aufgefordert, ihre Abiturprüfungen stärker als bisher anzugleichen. Er plädierte für zentrale Prüfungen in Deutsch, Mathematik und einer Fremdsprache. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

In Wiesbaden fordern Arbeiter- und Angestelltenvertreter einen handlungsfähigen Staat

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!