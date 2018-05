Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Dresden. Die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz klagt über Probleme mit Sprayern, die Felsen besprühen. Am Sonntag habe die Nationalparkwacht ein blaues Graffito in der Nähe der berühmten Bastei entdeckt, teilte die Nationalparkverwaltung mit. »Erst 14 Tage zuvor haben wir ein anderes gefunden«, erklärte der Sprecher der Nationalparkverwaltung, Hanspeter Mayr. Derartige Graffiti kämen mittlerweile leider regelmäßig vor und ließen sich aufgrund der rauen Felsoberflächen nur sehr schwer entfernen. Pro Jahr koste ihre Beseitigung inzwischen mehrere Tausend Euro. Sachsens einziger Nationalpark erstreckt sich auf 9350 Hektar der Sächsischen Schweiz, einem Teil des Elbsandsteingebirges am Oberlauf der Elbe zwischen Pirna und der Decín (Tschechien). Er wurde im Jahre 1990 gegründet. dpa/nd