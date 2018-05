Zwickau. Mit Porträts von Robert und Clara Schumann illuminiert: das Robert-Schumann-Haus im sächsischen Zwickau. Bis zum 5. Mai werden anlässlich des 900-jährigen Stadtjubiläums 25 Plätze und Gebäude täglich ab 21 Uhr mit Lichtin-stallationen und Videoprojektionen beleuchtet. Am Freitag wird zu einer Museumsnacht und einer Nacht der offenen Kirchen eingeladen. Sieben Museen öffnen dann zum Sammelpreis bis Mitternacht ihre Türen. Das Jubiläum geht zurück auf die erste urkundliche Erwähnung Zwickaus im Jahr 1118. dpa/nd Foto: dpa/Sebastian Willnow

Foto: Zwickau. Mit Porträts von Robert und Clara Schumann illuminiert: das Robert-Schumann-Haus im sächsischen Zwickau. Bis zum 5. Mai werden anlässlich des 900-jährigen Stadtjubiläums 25 Plätze und Gebäude täglich ab 21 Uhr mit Lichtin-stallationen und Videoprojektionen beleuchtet. Am Freitag wird zu einer Museumsnacht und einer Nacht der offenen Kirchen eingeladen. Sieben Museen öffnen dann zum Sammelpreis bis Mitternacht ihre Türen. Das Jubiläum geht zurück auf die erste urkundliche Erwähnung Zwickaus im Jahr 1118. dpa/nd Foto: dpa/Sebastian Willnow

Zypern: Skifahren am Spionagegipfel und Gratiskaffee von einer Studentin.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!