Magdeburg. Im Skandal um illegalen Müll in zwei Tongruben im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) muss Ex-Landrat Lothar Finzelberg ab 28. Mai erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Stendal wirft ihm vor, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema vor neun Jahren mehrfach uneidlich falsch ausgesagt zu haben. Deswegen wurde Finzelberg bereits in zwei Instanzen zu Bewährungsstrafen verurteilt. Wegen eines Verfahrensfehlers legte der Angeklagte jedoch erfolgreich Revision ein. dpa/nd

In Wiesbaden fordern Arbeiter- und Angestelltenvertreter einen handlungsfähigen Staat

