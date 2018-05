Genf. Die ersten Monsunausläufer haben die riesigen Flüchtlingslager der muslimischen Rohingya in Bangladesch erreicht. Mehr als 100 000 Menschen seien in Gefahr, weil ihre Zelte und Behausungen in Gebieten lägen, die oft überflutet würden, so das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNICEF am Dienstag in Genf. Fast 700 000 Angehörige der Minderheit der Rohingya sind seit August 2017 vor Gewalt aus Myanmars Bundesstaat Rakhine geflohen. Myanmar erkennt die Rohingya nicht als Staatsbürger an. dpa/nd