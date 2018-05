Nord Stream 2 entzweit Politik und Wirtschaft zwischen den EU-Staaten - und nun auch in Deutschland

Kiew. Die USA haben Panzerabwehrraketen des Typs »Javelin« in die Ukraine geliefert. »Ich kann nur bestätigen, dass die langersehnte Waffe bei den ukrainischen Streitkräften eingetroffen ist«, schrieb Präsident Petro Poroschenko in der Nacht zum Dienstag auf Facebook. Medienberichten zufolge würden etwa drei Dutzend tragbare Abschusseinheiten und über 200 Raketen im Wert von 38 Millionen Euro geliefert. dpa/nd

In Wiesbaden fordern Arbeiter- und Angestelltenvertreter einen handlungsfähigen Staat

