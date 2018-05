Deutschland gehört zu den größten Verschwendern, und bisher waren Wirtschaftskrisen die einzigen wirklich effektiven Umweltschutzmaßnahmen im globalen Maßstab. Um das zu ändern, reicht Naserümpfen nicht. Auf die Gefahr hin, dass es mit den deutschen Tugenden bergab geht und die schwäbischen Hausfrauen mal so richtig auf den Putz hauen.

Dass das Leben und Wirtschaften in Deutschland im Gegenteil eines auf Kosten nachfolgender Generationen, anderer Länder, ihrer Bewohner sowie der Ressourcen und biologischen Kapazitäten dieses Planeten ist, wird dabei gern vergessen. Dankenswerterweise erinnern Nichtregierungsorganisationen daran, dass Deutschland den Planeten, aufs Jahr gesehen, schon ab jetzt, nach einem Drittel, irreparabel ausplündert und damit weit überdurchschnittlich beansprucht.

