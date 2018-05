Um die Kontrollen für Justizmitarbeiter sicherer zu machen, sollen in diesem Jahr 264 Schutzwesten angeschafft werden. Die Kosten liegen bei einer halben Million Euro. Es seien die gleichen Westen wie für Polizisten.

Bei den Kontrollen stellten die Wachtmeister an den Gerichten auch eine Eisenstange, Silvesterknaller, Skalpelle, einen Quarzhandschuh, Rasierklingen, Gasmaske, Schlagring, Fahrradketten, Handschellen und einen Elektroschocker fest. Pfefferspray kam demnach in mindestens 1200 Fällen zum Vorschein.

Am Oberverwaltungsgericht wurden unter anderem herausgefischt: 160 Taschenmesser, 69 Cuttermesser, 20 Stockregenschirme, sieben große Sicherheitsnadeln sowie eine Glasscherbe.

Am Sozialgericht der Hauptstadt, wo Streitfälle zu Rente, Hartz IV oder Krankenversicherung verhandelt werden, wurden bei Kontrollen 436 Messer sowie 115 Scheren gefunden.

Am Gerichtscampus Moabit - wozu auch das Amtsgericht Tiergarten und das Landgericht für Strafsachen gehören - werden nach Justizangaben jährlich 7500 »sicherheitsrelevante Gegenstände« entdeckt. Die Zahl der gefundenen Messer wurde hier nicht extra ausgewiesen.

Am Amtsgericht Wedding wurden 671 Messer abgenommen, die beim Verlassen des Gerichts wieder zurückgegeben wurden. 34 Messer, die unter das Waffengesetz fallen, wurden eingezogen. Danach sind Messer mit einer Klinge über zwölf Zentimeter verboten.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zeigte sich besorgt über die »konstant hohe Zahl von gefährlichen Gegenständen und Waffen, die wir bei Gericht finden«. Das spiegele das erschreckend hohe Niveau der Bewaffnung in Berlin wider.

Bei Einlasskontrollen an Gerichten sind im vergangenen Jahr mindestens rund 3500 Messer sichergestellt worden. Hinzu kamen Pfefferspray, Scheren, Nagelfeilen und Schraubendreher. Dies teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit.

