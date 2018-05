Angeblicher Skandal in Bremer Asylbehörde führt zu neuer Härte / Bundesregierung kündigt Gesetzesschritte an

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE) hat sich von der Präsidentin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Claudia Langeheine, getrennt. »Im gegenseitigen Einvernehmen« hätten beide Seiten am Montag entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden, teilte Breitenbach mit. Grund seien unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterentwicklung des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Breitenbach bedankte sich ausdrücklich bei Claudia Langeheine, die mit außerordentlich hohem Engagement Verantwortung im Flüchtlingsmanagement in einer besonders schwierigen Zeit übernommen und Berlins jüngste Behörde mit geplant und aufgebaut habe. Bis zu einer Nachfolgeregelung führt das Amt kommissarisch Integrationsstaatssekretär Daniel Tietze (LINKE). epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Am »Tag der sozialen Arbeit« zog eine Ravedemonstration durch Grunewald

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!