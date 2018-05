Berlins Feuerwehrleute sollen eine höhere Zulage und neue Technik bekommen. Zudem wird ab dem 1. Mai die Arbeitszeit auf 44 Stunden pro Woche reduziert. Das sieht eine Vereinbarung vor, die Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag mit drei Gewerkschaften unterzeichnete. Ziel ist demnach, die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte zu verbessern. Seit einem Monat hatten Feuerwehrleute mit einem Mahnfeuer »Berlin brennt« vor dem Roten Rathaus protestiert. »Das ist nicht irgendeine Ankündigung, sondern das ist ein konkreter Fahrplan«, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). dpa/nd

