Mit Abstand die höchsten Rüstungsausgaben haben die USA mit 610 Milliarden Dollar - gefolgt von China, das seine Investitionen auf geschätzte 228 Milliarden Dollar hochschraubte. Russland dagegen steckte im vergangenen Jahr mit 66 Milliarden Dollar erstmals seit 1998 deutlich weniger Geld in Waffen und Militär.

Stockholm. Angesichts wachsender Spannungen auf der Welt wird derzeit so stark aufgerüstet wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Nach Daten des Friedensforschungsinstituts SIPRI stiegen die Militärausgaben im vergangenen Jahr erneut leicht auf nun 1,74 Billionen US-Dollar (rund 1,43 Billionen Euro). Das untergrabe die Suche nach friedlichen Lösungen für Konflikte auf der ganzen Welt, warnten die Forscher.

