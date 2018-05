Konfrontation mit der Staatsmacht am 6. Mai 1968 auf dem Boulevard Saint-Michel im Quartier Latin in Paris Foto: AFP

Studenten demonstrieren in den Straßen von Paris und und besetzen Universitäten, deren Präsidenten die Polizei rufen, um die Besetzer gewaltsam zu vertreiben. Ein wochenlanger Eisenbahnerstreik lähmt den Verkehr und die Wirtschaft des Landes. Erinnert das nicht frappierend an Paris im Mai ’68? Doch während Mitte März 1968 die Pariser Tageszeitung »Le Monde« einen Kommentar mit »Frankreich langweilt sich« überschrieb und niemand die bevorstehenden Umwälzungen vorausahnte, brodelt es heute in Frankreich.

Ein Politskandal folgt auf den anderen und verschiedenste soziale und gesellschaftliche Konflikte brauen sich zusammen, vom Eisenbahnerstreik bei der SNCF und dem Pilotenstreik bei Air France über rechtsextreme »Strafexpeditionen« an der Grenze gegen illegal ins Land kommende Ausländer bis zu gewalttätigen Polizeieinsätzen gegen Besetzer des ehemaligen Flughafenbaugeländes in Notre-Dame-des-Landes, wo es um alternative Landwirtschaf...