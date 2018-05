Schwerin. Die Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern sind nach einer Analyse des Internetportals www.lohnsteuer-kompakt.de schneller geworden. In den zurückliegenden zwölf Monaten (Mai 2017 bis April 2018) dauerte die Bearbeitung der Steuererklärung im Schnitt 54 Tage, wie Felix Bodeewes von dem Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge noch durchschnittlich 56,1 Tage gewesen und noch ein Jahr davor 59,8 Tage. Im Vergleich der Bundesländer landete Mecklenburg-Vorpommern trotzdem nur auf Platz zwölf. Am schnellsten seien die Finanzämter in Berlin gewesen mit durchschnittlich 47,9 Tagen Bearbeitungszeit, hieß es. Der bundesweite Schnitt betrage 55,4 Tage und sei damit 2,4 Tage schlechter als im Vorjahr. dpa/nd