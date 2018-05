Tripolis. Bei einem Anschlag auf den Sitz der Wahlkommission in Libyen sind am Mittwoch mindestens elf Menschen getötet worden. Es habe sich um »einen feigen Selbstmordanschlag« gehandelt, teilte die international unterstützte Nationale Einheitsregierung mit. Wer hinter der Attacke in der Hauptstadt Tripolis steckte, war zunächst unklar. Die UN-Mission erklärte, »derartige Terrorattacken« würden die libysche Bevölkerung nicht davon abhalten, »bei der Schaffung nationaler Einheit und beim Aufbau eines Rechtsstaats und von Institutionen voranzuschreiten«. AFP/nd