Rabat. Die marokkanische Regierung hat Iran eine Destabilisierung ihres Landes vorgeworfen und aus Protest die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Marokkos Außenminister Nasser Bourita bezichtigte Teheran am Dienstag, mit Waffenlieferungen die Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara zu unterstützen. Sein Land habe »unwiderlegbare Beweise«, dass Iran über die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah Waffen geliefert habe und den Kampf der Rebellen gegen Marokko unterstütze. Durch die Hilfe für die Polisario-Rebellen in der Westsahara ziele Iran direkt auf »die Sicherheit und die übergeordneten Interessen« Marokkos, so der Außenminister. Eine »erste Waffenlieferung« sei kürzlich an die Rebellen gegangen, man könne »Namen und spezifische Details« benennen. AFP/nd