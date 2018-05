Luxemburg. Das Wirtschaftswachstum in den Ländern der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn deutlich verlangsamt. Wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal nach einer ersten Schätzung im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent. In den drei vorherigen Quartalen hatten die Euroländer ein Wachstum von jeweils 0,7 Prozent verzeichnet. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone hat sich im Monat März aber nicht verändert. Sie verharrte laut den Statistikern bei 8,5 Prozent - niedriger war die Quote zuletzt im Dezember 2008. Agenturen/nd