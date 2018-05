Was soll das sein

Eisenach. Angesichts offener Fragen beim Opel-Werk Eisenach hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) vor der Abwanderung wichtiger Arbeitskräfte gewarnt. Er habe die Sorge, dass die besten Fachleute eine Abfindung nähmen und sich nach einer anderen Arbeit umsähen, statt weiter auf eine Perspektive für die Montagefabrik zu warten, sagte Ramelow der dpa. Sein Eindruck sei, dass es wegen der weiter ausstehenden Investitionsentscheidung des französischen Mutterkonzerns PSA für den anstehenden Modellwechsel in Eisenach eine große Verunsicherung unter der Belegschaft, aber auch bei Zulieferern und Dienstleistern in der gesamten Region gebe, sagte Ramelow. »Die Verunsicherungsstrategie durch den französischen Mutterkonzern PSA zeigt Wirkung.« Opel hat in Eisenach, wo derzeit noch die Kleinwagenmodelle Corsa und Adam gebaut werden, rund 1800 Mitarbeiter. dpa/nd