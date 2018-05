Chicago. Bewegung hilft besser als Vitamin D bei der Vorbeugung von Knochenbrüchen. Zu dieser Empfehlung kam eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln, die kürzlich im »Journal der Amerikanischen Ärztegesellschaft« online veröffentlicht wurden. Ein Nutzen von Vitamin D mit oder ohne Kalzium für die Knochenfestigkeit wurde nicht gefunden. Für Frauen über 65 Jahre wird eine Vitamin-D-Supplementierung nicht durchgehend empfohlen. Stattdessen sollten sie an Programmen mit verstärkter körperlicher Aktivität teilnehmen. nd

