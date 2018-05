Los Angeles. Eine Bluthochdruck-Behandlung beim Friseur erwies sich in einer US-Studie als erfolgreich, da die männlichen Betroffenen hierher offenbar regelmäßiger kommen als zum Arzt. Die Blutdrucksenkung war besser als durchschnittlich in pharmakologischen Interventionsstudien, berichten die Studienautoren im »New England Journal of Medicine«. Die 319 Probanden hatten einen Blutdruck von im Mittel 152,8 mmHg, waren afroamerikanischer Abstammung und gingen mindestens alle sechs Wochen zum Friseur. Ein Teil von ihnen erhielt eine vom Friseur vorgetragene Lebensstilberatung. In der Interventionsgruppe kamen speziell geschulte Apotheker hinzu, die den Blutdruck maßen und in Absprache mit dem behandelnden Arzt Antihypertensiva verordneten. nd