Berlin. Schmerzmittel mit den Wirkstoffen Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Ibuprofen oder Diclofenac gehören zu den meistverkauften Medikamenten in Deutschland. Bei Missbrauch drohen allerdings Dauerkopfschmerzen. Der langjährige Einsatz großer Mengen Schmerzmittel kann zudem Organschäden verursachen. Wie aus dem aktuellen Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervorgeht, werden in Deutschland jährlich rund 150 Millionen Packungen unterschiedlichster Schmerzmittel verkauft, davon 106 Millionen Packungen ohne Rezept direkt in den Apotheken. AFP/nd