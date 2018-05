Was soll das sein

Wer Brunnenkresse selbst ziehen will, kann die Samen entweder kaufen oder auch sammeln. Nach der Blüte bildet die Pflanze Schoten aus. Wenn diese trocken sind, ist der Samen reif.

Brunnenkresse liebt Wasser. Ein nasser, schattiger Standort im Garten, etwa am Rand eines Gartenteiches, ist günstig.

Für die Anzucht in Gefäßen sollte der Topf aus Plastik sein, da sich in diesem die Feuchtigkeit länger hält als in einem Terrakottatopf.

Der Topf wird am Boden mit einigen Tonscherben oder etwas Kies und dann mit nährstoffreicher Erde gefüllt.

Das Wasser im Übertopf sollte alle zwei Tage ausgetauscht werden, da die Pflanze sauerstoffreiches Wasser benötigt.

Die Erde sollte immer feucht gehalten werden, der Übertopf größer als gewöhnlich sein.

Die Aussaat ist von März bis August günstig. Die Keimdauer beträgt bei 20 Grad acht bis zwölf Tage. skh