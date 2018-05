Das Bundeskriminalamt fahndet nach einem Brandanschlag am S-Bahnhof Treptower Park mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach einer unbekannten Frau. Der Anschlag vom 19. Juni 2017 werde einer Anschlagserie zugeordnet, die sich vor allem in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland ereignete, sagte eine Sprecherin des BKA am Mittwoch. Betroffen waren demnach Kabelschächte, die mit Brandvorrichtungen beschädigt wurden und den Bahnverkehr lahmlegten. Die Beamten suchen nun Zeugen, die die Tat am Treptower Park beobachtet haben oder die gesuchte Frau kennen. dpa/nd