Was soll das sein

Bad Nenndorf. Für ihr Engagement gegen Rechtsextremisten wird die Initiative »Bad Nenndorf ist bunt« aus Niedersachsen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bürgerinnen und Bürger hatten seit dem Jahr 2006 mit phantasievollen Aktionen signalisiert, wie unwillkommen Nazis in dem Kurstädtchen sind. Auf sogenannten Trauermärschen waren die Rechtsextremisten durch die Straßen des Ortes gezogen, wurden dort aber zum Beispiel mit Liedern und auf Transparenten derart lächerlich gemacht, dass sie Bad Nenndorf seit 2016 meiden. Der Initiator dieses Widerstands, Jürgen Uebel, wird die Auszeichnung am 22. Mai namens der Initiative in Berlin von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier entgegennehmen. haju