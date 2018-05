München Was haben Landwirte und Pensionäre gemeinsam? Glaubt man einer Erhebung des Vergleichsportals Check 24 sind es geländegängige große Autos, und zwar die sogenannten SUV (Sport Utility Vehicle). Beide Gruppen führen mit einem SUV-Anteil von 19,5 beziehungsweise 19,3 Prozent an allen über Check 24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen das Ranking an. Die Beliebtheit von SUV variiert auch zwischen den Bundesländern. Auf Brandenburgs Straßen sind mit einem Anteil von elf Prozent die meisten SUV unterwegs. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zwei weitere ostdeutsche Flächenländer. nd