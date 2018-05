Berlin. Die Deutschen kaufen mehr Autos mit alternativen Antrieben. Etwa einer von zwanzig Neuwagen ist nach Darstellung von Energieexperten inzwischen mit Elek- tro-, Hybrid-, Flüssiggas- oder Erdgasantrieb ausgestattet. Ihr Marktanteil lag von Januar bis März bei 4,7 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 2,8 Prozent gewesen, wie die Deutsche Energie-Agentur (Dena) am Donnerstag mitteilte. Der Markt für alternative Antriebe sei zwar immer noch gering, wachse aber deutlich stärker als der für konservative Antriebe, sagte Dena-Chef Andreas Kuhlmann. Er rief die Autobauer auf, mehr Fahrzeuge mit Alternativantrieben anzubieten. dpa/nd

