Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Erfurt. Pendler haben in Südthüringen und im Norden Bayerns Verspätungen und Ausfälle hinnehmen müssen. Mitarbeiter der privat betriebenen Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen-Bahn, darunter Lokführer und Zugbegleiter, legten ihre Arbeit nieder. Der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer (GDL), Karl de Andrade-Huber, sagte, dass etwa 80 Prozent der Diensthabenden zwischen 3.20 Uhr und 9 Uhr dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt seien. Verbindungen bis nach Nordbayern waren betroffen. Die GDL erhöhte damit den Druck auf die Arbeitgeber, höhere Löhne zu zahlen. Der Gewerkschaft nach liegt das Tarifniveau der rund 360 Beschäftigten beider Betriebe weit unter dem von der GDL vereinbarten Bundes-Rahmentarifvertrag, der in fast allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland gilt. dpa/nd