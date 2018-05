Berlin. Wegen des festgefahrenen Tarifkonflikts in der Bauwirtschaft hat die IG Bau zu einer Demonstration am Montag in Berlin aufgerufen, wo Schlichter Wolfgang Clement versuchen wird, den Streit beizulegen. Zu der Demo am Tagungsort werden 1500 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hatte die Verhandlungen für bundesweit rund 800 000 Beschäftigte für gescheitert erklärt und den Schlichter angerufen. Die Arbeitgeber wollen die von der Gewerkschaft geforderten sechs Prozent mehr Lohn statt nach zwölf, erst nach 24 Monaten zahlen. Strittig ist auch das Tempo bei der Ost-West-Angleichung der Löhne. dpa/nd