Nordhausen. Die Polizei in Nordthüringen hat eine ungewöhnlich hohe Zahl von Wildunfällen registriert. Innerhalb von 13 Stunden krachte es 18 Mal, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Die meisten Unfälle ereigneten sich den Angaben zufolge am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 7 Uhr. Schwerpunkt war mit sieben Unfällen der Landkreis Nordhausen, im Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis wurden fünf Unfälle gezählt. Bei den betroffenen Tieren handelte es sich vorwiegend um Rehwild, in zwei Fällen wurden Wildschweine angefahren. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei riet Fahrern, gerade auf Landstraßen in der Morgendämmerung besonders vorsichtig und zurückhaltend zu fahren. dpa/nd