Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Meißen. Der Weinbauverband Sachsen hat einen neuen Vorstand. Nach einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstag vertreten in den kommenden zwei Jahren Michael Thomas von Schloss Wackerbarth als Vorsitzender, Felix Hößelbarth vom Weingut Höflößnitz als sein Stellvertreter und Conrad Seifert, Bürgermeister der Gemeinde Hirschstein, als Schatzmeister den Verband. Der alte Vorstand war wegen interner Querelen und Missverständnisse im Zusammenhang mit dem Fund unerlaubter Pflanzenschutzmittel in einigen Anbaubetrieben 2016 zurückgetreten. Als aktuelle Aufgaben sieht das neue Führungsteam die Stärkung des Zusammenhalts in der sächsischen Winzerschaft, die Bildung einer Schutzgemeinschaft für den Sachsen-Wein und die Anpassung des Weinrechts. dpa/nd