Eriwan. Armeniens Oppositionsführer Nikol Paschinjan hat dazu aufgerufen, die landesweiten Proteste gegen das Scheitern seiner Wahl zum Regierungschef einzustellen. »Das Problem ist so gut wie gelöst«, sagte Paschinjan vor Zehntausenden Menschen während einer Kundgebung in der Hauptstadt Eriwan am Mittwoch- abend. Alle Fraktionen hätten ihre Unterstützung für seine Kandidatur erklärt. Unterstützer Paschinjans hatten mit einem Generalstreik Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. AFP/nd