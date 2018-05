Pjöngjang. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Chinas Außenminister Wang Yi empfangen. Über das Treffen am Donnerstag in Pjöngjang berichtete das chinesische Außenministerium. Er ist der ranghöchste chinesische Besucher in Nordkorea seit mehr als zehn Jahren. Im Mittelpunkt seiner zweitägigen Visite stehen eine Lösung für den Atomkonflikt und der geplante Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Trump. Kim bekräftigte, Ziel sei eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel. dpa/nd