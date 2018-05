Derweil warnt das Bündnis »Aktion Deutschland Hilft« vor einer erneuten Hungerskatastrophe im Land. Bereits im Februar riefen die Vereinten Nationen eine Hungersnot aus. Nun sind laut UN in den kommenden Monaten mehr als sieben Millionen Menschen, fast zwei Drittel der Bevölkerung, von Nahrungsmittelunsicherheit bedroht. dpa/nd

Juba. Der südsudanesische Präsident Salva Kiir hat am Mittwoch den Generalleutnant Gabriel Jok Riak zum Generalstabschef der Streitkräfte ernannt, der von den Vereinten Nationen der Kriegstreiberei beschuldigt wird. Im Jahr 2015 hatten die UN Jok Riak vorgeworfen, den Konflikt im Südsudan auszudehnen und Versöhnungsgespräche zu torpedieren. Jok Riak behindere auch internationale humanitäre oder Friedenseinsätze, hieß es.

