Frankfurt a.M. Die katholische Kirche in Burundi bezieht Position gegen das geplante Verfassungsreferendum von Präsident Pierre Nkurunziza. Es sei nicht der geeignete Moment, über tiefgehende Änderungen abzustimmen, erklärten die Bischöfe nach Berichten des französischen Senders RFI am Mittwoch mit Blick auf die anstehende Volksabstimmung am 17. Mai, mit der sich Präsident Nkurunziza eine weitere Amtszeiten bis 2034 ermöglichen will. epd/nd