Hamburg. Mit einer Aktion auf der Ostsee haben Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace am Donnerstag gegen schwimmende russische Atommeiler protestiert. Anlass ist die Überführung der »Akademik Lomonosov« von St. Petersburg nach Murmansk. »Stoppt schwimmendes Tschernobyl - schützt die Arktis« stand den Angaben zufolge auf einem Banner am Greenpeace-Schiff »Beluga 2«, das die Fahrt des Schleppverbandes durch die Ostsee begleitet. Die Umweltschützer sehen im Stapellauf der »Akademik Lomonosov« das Startsignal für eine weltweit neue Art der Nutzung von Atomenergie. dpa/nd

