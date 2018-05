Seehofer besteht auf seine Anknerzentren Foto: dpa/Kay Nietfeld

Der Begriff Ankerzentrum könnte irreführender kaum sein. Ein Anker, der niedergelassen wird, verspricht eigentlich Sicherheit. Er symbolisiert einen Halt auf stürmischer See, ohne die Gefahr, wieder weggetrieben zu werden. Doch ist das offensichtlich nicht die Definition, die Bundesinnenminister Horst Seehofer vorschwebt: Der CSU-Politiker will unter diesem Namen vielmehr neue Zentren errichten, die vor allem ein Ziel verfolgen: Asylsuchende während ihres laufenden Verfahrens von der Gesellschaft zu isolieren. Geplant ist die Umsetzung dieses vermeintlich neuen Konzepts zunächst im Rahmen eines »Pilotprojekts«.

Ende April hat das Innenministerium die Länder über die Pläne für die Zentren informiert. Neben Bayern und Hessen habe auch Nordrhein-Westfalen Interesse an einer solchen Piloteinrichtung bekundet, sagte der zuständige Staatssekretär Helmut Teichmann am Donnerstag. In den nächsten Monaten werde das Ministerium die entsprechenden Vorbereitungen treffen, erläuterte der Staatssekretär, damit im August oder September fünf bis sechs Einrichtungen in Betrieb genommen werden können.

In diesen Zentren sollen die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft registriert und ihre genaue Identität geklärt werden. Anders als bei Erstaufnahmeeinrichtungen sollen sie nach Abschluss dieses Prozederes nicht weiter in die Kommunen verteilt werden, wie das bisher gängige Praxis war. Stattdessen sollen sie während der gesamten Prüfung, also bis zum Abschluss ihres Verfahrens, in den Einrichtungen verweilen. Nur Asylsuchende mit einer »positiven Bleibeperspektive« können dann auf eine Weiterverteilung in die Kommunen hoffen. Der Aufenthalt in solchen Zentren wird im Regelfall 18 Monate nicht überschreiten, bei Familien mit Kindern soll sich der Aufenthalt möglichst auf sechs Monate beschränken. Zudem werden die Ankerzentren mit den »Rückführungen« von Flüchtlingen beauftragt.

So steht es im Koalitionsvertrag, den in dieser Frage selbst die SPD ohne größere Bedenken abgesegnet hat. Als Vorbild dient hierbei ein Konzept, das der heutige Innenminister noch in seiner Zeit als bayerischer Ministerpräsident ins Leben gerufen hat: die besondere Aufnahmeeinrichtung in Bamberg und das sogenannte Transitzentrum in Manching bei Ingolstadt. Die beiden umstrittenen Einrichtungen existieren seit 2017 - und ihre Zielsetzung weist viele Parallelen zu den geplanten Ankerzentren auf. Die Bewohner sind dort einer ständigen Überwachung ausgesetzt, haben kaum Privatsphäre und unterliegen Arbeitsverboten. Auch die nötige Achtung der Kinderrechte stand zuletzt immer wieder in Zweifel.

Gegen einen weiteren Ausbau der Aufnahmeeinrichtung will sich die Stadt Bamberg wehren. Man lehne ein Ankerzentrum für Bamberg ab, erklärte ein Sprecher der Stadt. Die bisherigen Erfahrungen mit der Aufnahmeeinrichtung hätten gezeigt, dass Massenunterkünfte den sozialen Frieden in der Stadt gefährden, betonte er. »Die Konflikte innerhalb und außerhalb eines solchen Zentrums belasten alle Akteure stark.« Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) werde sich Anfang Mai zu einem Gespräch mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) treffen und dabei das Thema ansprechen.

Günter Burkhardt von der Menschrechtsorganisation Pro Asyl wertet die Ankerzentren als systematischen Versuch, Menschen langfristig zu zermürben, sagt er im Gespräch mit dem »nd«. Die Unterbringung in solchen Einrichtungen bringe es mit sich, dass die dortigen Bewohner »psychisch zerstört werden«. Durch die Enge und das ständige Nichtstun würden Depressionen und Aggressionen begünstigt. Außerdem sei unter solchen Bedingungen ein faires Asylverfahren kaum denkbar. Es fehle dann der notwendige Kontakt zur Außenwelt und besonders der Kontakt mit Anwälten, der ein gewisses Mindestmaß an Fairness gewährleiste. Das sei umso gravierender, betont Burkhardt, als dass beispielsweise 60 Prozent der Afghanen mit ihren Klagen gegen abgelehnte Bescheide Erfolg haben. Ihm selbst sind einige Fälle bekannt, wo Betroffenen erst über den Kontakt mit Ehrenamtlichen zu ihrem Recht verholfen werden konnte.

Die Unterbringung in den geplanten Ankerzentren hält Burkhardt für ein »integrationspolitisches Fiasko«. Integration sei an die Bedingung geknüpft, dass die Flüchtlinge Kontakt mit anderen Menschen haben können, dass sie die Sprache lernen und anwenden können. Viele würden über diese Kontakte etwa die Möglichkeit erhalten, einem Beruf nachzugehen. In den Ankerzentren, wo Tausende Menschen untergebracht werden können, sei das nicht möglich. »Was sollen die denn in der Zeit machen, wenn sie dort sind?«, fragt Burkhardt. »Man kann die Menschen doch nicht eineinhalb Jahre auf die Wand starren lassen.«

Mit dieser Kritik ist der Pro-Asyl-Geschäftsführer nicht allein. Selbst die sicherheitspolitisch eher konservative Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sich beim Delegiertentag ihres Bezirks Bundespolizei mit einer Resolution gegen die geplanten Zentren ausgesprochen. Ihre Vertreter störten sich nicht nur an der Tatsache, dass die Bundespolizei zusätzlich zu ihren normalen Aufgaben mit der Bewachung der Einrichtungen beauftragt werden soll. Auch an der Notwendigkeit, Menschen während des laufenden Asylverfahrens zu isolieren, äußerten die GdP-Mitglieder grundsätzliche Zweifel. Die jahrelange »Kasernierung und Isolation« sei keine Lösung.