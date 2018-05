Beim Arbeitslosengeld II gibt es in dieser Legislatur wohl kaum Verbesserungen

Die Besoldung von Beamten der Berliner Verwaltung soll nun schneller an das Bundesniveau angepasst werden als geplant. Darauf einigten sich SPD, Grüne und LINKE bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwoch. »Wir wollen künftig wie die meisten Bundesländer bereits Anfang des Jahres Anpassungen vornehmen und nicht wie bislang Mitte des Jahres«, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) der »Berliner Morgenpost«. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) soll noch diesen Monat eine Vorlage erarbeiten, wie die Besoldungslücke zwischen Berliner Beamten und denen anderer Bundesländern bis 2021 schrittweise geschlossen werden kann. mjo

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!