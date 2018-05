Rund sieben Wochen nach dem Tod des britischen Astrophysikers Stephen Hawking ist im »Journal of High Energy Physics« [DOI: 10.1007/JHEP04(2018)147] seine letzte wissenschaftliche Abhandlung erschienen. Nach Angaben der Universität Cambridge (Großbritannien), wo der Physiker forschte, enthält die Arbeit Hawkings finale Urknalltheorie. Hawking und sein Koautor, Thomas Hertog von der Katholischen Universität Löwen, kommen darin zu dem Schluss, dass unser Universum nicht unendlich »und viel einfacher ist, als viele Urknalltheorien es aussagen«. Die Aussagen sollten sich mit künftigen Gravitationswellendetektoren testen lassen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!