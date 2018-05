Im Golf von Oman gibt es eine nahezu sauerstofffreie Todeszone von etwa der Größe Schottlands. Das hat eine Analyse mit Tauchrobotern (Bild links) ergeben, die erstmals seit Jahrzehnten Daten aus der politisch instabilen Region lieferten. »Unsere Untersuchung zeigt, dass die Situation schlimmer ist als befürchtet«, berichtet das Team um Bastien Queste von der britischen Universität East Anglia in Norwich. Die Zone liege gefährlich nahe den Regionen, wo Fischer zum Lebensunterhalt auf das Meer angewiesen seien. An den Golf von Oman grenzen Iran und Pakistan sowie die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman. dpa/nd Foto: dpa/UEA

